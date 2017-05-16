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Başsavcı hakkında paylaşımda bulunan avukat tutuklandı

DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra, sosyal medyada hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunduğu için gözaltına alınan İzmir Barosu'na kayıtlı kadın avukat Ayşe Rabia Y., 'Terör...

Başsavcı hakkında paylaşımda bulunan avukat tutuklandı
DENİZLİ Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in trafik kazasında hayatını kaybetmesinden sonra, sosyal medyada hakkında olumsuz paylaşımlarda bulunduğu için gözaltına alınan İzmir Barosu'na kayıtlı kadın avukat Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü propagandası' yapmak suçundan tutuklandı.
15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ'ye yönelik ilk iddianameyi hazırlayan Denizli Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'in geçen hafta trafik kazasında hayatını kaybetmesi, herkesi yasa boğdu. İzmir Barosu avukatlarından Ayşe Rabia Y., Facebook hesabından paylaşımda bulundu. Ayşe Rabia Y., paylaşımın altına bir sosyal medya takipçisinin yaptığı yoruma da tepki gösterdi.
Bu yazışmalardan sonra İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı, soruşturma başlattıktan sonra Avukat Ayşe Rabia Y. İzmir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Emniyette dört gün gözaltında tutulan Avukat Ayşe Rabia Y.'nin FETÖ'ye yönelik bağlantıları da ortaya çıktı. Polis araştırmasında, Ayşe Rabia Y.'nin, 15 Temmuz'dan hemen önce boşandığı eşinin KHK ile üniversiteden atıldığı, çocuklarının FETÖ'yle bağlantılı okullarda okuduğu, yine Bank Asya'da da hesap hareketlerinin bulunduğu belirlendi. Ayrıca avukat Ayşe Rabia Y.'nin, halen tutuklu bulunan FETÖ sanığının, sağlık gerekçeleriyle salıverilmesi için Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Alper'e ulaştığı, ancak talebinin kabul edilmediği de ortaya çıktı.
Emniyette işlemleri tamamlanan Ayşe Rabia Y., adliyeye getirildi. Olayı soruşturan Cumhuriyet Savcısı'na ifade veren avukat Ayşe Rabia Y., paylaşımında isim olmadığını ve başsavcıyı kastetmediğini belirtti. İfadenin ardından Ayşe Rabia Y., tutuklanma istemiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Burada da üzerine atılı suçlamaları kabul etmeyen Avukat Ayşe Rabia Y., 'Terör örgütü progandası' yapmak  suçundan tutuklanıp, Şakran Cezaevi'ne götürüldü.

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