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Başörtüsü makineye takılan İmmihan öldü

Erol POLAT-Nabi YAZICI/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde İmmihan Okumuş (25), çalıştığı fabrikada başörtüsünün makineye takılması sonucu boğularak yaşamını yitirdi. Olay, dün gece saatlerinde, Gebze Organize Sanayi...

Başörtüsü makineye takılan İmmihan öldü

Erol POLAT-Nabi YAZICI/DARICA(Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde İmmihan Okumuş (25), çalıştığı fabrikada başörtüsünün makineye takılması sonucu boğularak yaşamını yitirdi.
Olay, dün gece saatlerinde, Gebze Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir plastik fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre, gece vardiyasında çalışan İmmihan Okumuş'un başörtüsü makineye takıldı. Nefesi kesilerek boğulan genç kızı farkeden arkadaşları başörtüsünü sıkıştığı yerden çıkardı. İhbar üzerine fabrikaya gelen 112 Acil ekibi İmmihan Okumuş'un boğularak öldüğünü belirledi. Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Okumuş’un cenazesi morga kaldırıldı. Genç kızın cenazesi bugün Darıca Nenehatun Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.
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