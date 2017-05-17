"Basma" etekli kuyumcu soyguncuları yakalandı

BEYOĞLU’nda basma etek giyerek, kar maskeleriyle ve pompalı tüfekle geldikleri kuyumcu dükkanını kepenklerinin kırarak soygun yapan 5 şüpheli polis tarafından yakalandı. Şüphelilerin İstanbul'un çeşitli semtlerinde 10 ayrı kuyumcu soygunu gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. 2 ay içinde 2 milyon lira vurgun yapan şüphelilerin çaldıkları altınları bozdurmaya çalışırken Kapalıçarşı’da suçüstü gözaltına alındıkları ortaya çıktı. Şüphelilerle birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi.

BASMA ETEK GİYEREK SOYGUN YAPMIŞLARDI

Beyoğlun’da 14 Nisan 2017 tarihinde meydana gelen olayda Etibank Caddesi üzerinde bulunan Erdoğan E.’ye ait Damla Kuyumcusu’na saat 13.00 sıralarında bir otomobille gelen soyguncular ellerindeki uzun namlulu silahlarla korku yaratmışlardı. Basma etek giyen ve kar maskesi takan pompalı tüfekli soygunculardan bazıları yolu trafiğe kapatırken, bir kısmı ise sahibi Cuma namazına giden kuyumcu dükkanının kepenklerini kırmışlar,içerde bulunan altınları çalan hırsızlar olay yerinden uzaklaşmışlardı.

POLİS ÖNCE KİMLİKLERİNİ TESPİT ETTİ

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından olaydan sonra başlatılan soruşturmada polis güvenlik kamera görüntüleri ve görgü tanıklarının ifadesine göre önce şüphelilerin kullandığı aracın plakasını tespit etti. Çalıntı olduğu tespit edilen aracın izini süren dedektifler, yaptıkları teknik ve fiziki takiple şüphelilerin kimliklerini tespit etti.

ALTINLARI SATARKEN SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR

Bu sırada Kağıthane’de benzer bir kuyumcu soygunu gerçekleştiren şüphelileri yakalamak için harekete geçildi. Polis 4 Mayıs 2017 tarihinde meydana gelen soygunun ardından altınları Kapalıçarşı’ya götürerek bozduracakları bilgisine ulaştı. Kapalıçarşı’da düzenlenen operasyonda çaldıkları 250 bin lira değerinde altını bir kuyumcuya eritilmiş halde getirerek 145 bin liraya satan şüpheliler Nihat Ö.(25) ile Hasan Ö.(36) gözaltına alındı. Hemen ardından sürdürülen operasyonda 12 ayrı adrese baskın yapan dedektifler diğer şüpheliler Oğuz K.(29),Burak K.(23) Gökhan A.(30) ‘yı da gözaltına aldı. Şüphelilerle birlikte 3 adet tabanca ele geçirildi.

ESKİ SABIKALI ÇIKTILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından sorgulanan şüphelilerin hırsızlık suçundan çok sayıda sabıkaları olduğu ortaya çıktı. Şüpheliler arasında bulunan Burak K.’nın ise yasadışı örgüt üyeliğinden ve bir cinayette kullanılan silahın sahibi olmaktan polise geliş kaydı bulunduğu öğrenildi. Şüpheliler arasında bulunan Hasan Ö.'nün bir kuyumcu atölyesinde çalıştığı ve şebekenin çaldığı altınları eriterek satışa hazır hale getirdiği belirtildi.

10 KUYUMCUDAN 2 MİLYON LİRA ÇALMIŞLAR

Yapılan soruşturma sonucunda şüphelilerin yaklaşık 2 ay içinde 10 ayrı kuyumcu soygunu olayını gerçekleştirdiği tespit edildi. Şüphelilerin bütün eylemlerinde kar maskesi kullandığı belirtildi. Şüphelilerin soygunlar sırasında yaklaşık 2 milyon liralık vurgun yaptığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Gerçekleştirdikleri olaylar sırasında güvenlik kameralarına da yakalanan şüphelilerin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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