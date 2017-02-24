Baskından kaçan kumarbaz damdan düştü

Mustafa İNSAN / MERSİN, () - MERSİN'de tombala oynatıldığı gerekçesiyle son 1 haftada 3 kez baskın düzenlenen Sınırlı Sorumlu Şans Oyunları Destek Hizmet Kooperatifine yönelik son kumar operasyonunda, kaçmaya çalışan bir kişi damdan düşerek yaralandı.

Merkez Akdeniz ilçesi Çankaya Mahallesi'nde faaliyet gösteren kooperatife yönelik ihbar alan Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, söz konusu adrese operasyon düzenledi. Son 1 haftada aynı adrese üçüncü kez operasyon yapan ekipler, bir kişinin dama çıktığını gördü. Binanın çatısına kadar ulaşan Özgür K. tentenin kırılması sonucu damdan düşerek yaralandı.

Toros Devlet Hastanesinde tedavi altına alınan Özgür K.'nın hayati tehlikesi bulunmazken, iş yerinde yapılan aramada ise 1 tombala üfleme makinesi, 1 kamera, 85 tombala çekiliş topu, 240 tombala çekiliş kartı ve çeşitli kumar malzemeleri ele geçirildi. İş yerinde kumar oynadığı belirlenen 71 kişiye toplam 16 bin 117 lira para cezası uygulanırken, kooperatifi çalıştırdığı ifade edilen B.D. hakkında 'kumara yer temin etmek ve aracılık etmek, suçlarından adli işlem başlatıldı.

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