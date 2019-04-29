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Baskına gelen polisleri görünce pencereden uyuşturucuyu attı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen baskında Türkmenistan uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 84,70 gram eroin ile 144,50 gram metamfetamin ele...

Baskına gelen polisleri görünce pencereden uyuşturucuyu attı

Haluk TURGUT/GEBZE (Kocaeli), () - KOCAELİ'nin Gebze ilçesinde, fuhuş yapıldığı iddiasıyla bir eve düzenlenen baskında Türkmenistan uyruklu 3 kadın gözaltına alındı. Evde yapılan aramada 84,70 gram eroin ile 144,50 gram metamfetamin ele geçirildi.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir ihbar üzerine Osman Yılmaz Mahallesi Millet Caddesi'ndeki apartmandaki dairede yaşayanları takibe aldı. Binadan çıkan bir kişinin fuhuş için geldiğini tespit eden ekipler harekete geçti. Bu sırada bir kadının balkon penceresinden aşağı bir şey attığını gören polis evde arama yaptı. Aramada mutfakta poşetler içerisinde 144 gram metamfetamin, balkondan atılan poşet içerisinde 33,50 gram eroin ile evin diğer odalarında toplam 84,70 gram eroin ele geçirildi. Ayrıca 1466 dolar, 2 bin 404 lira, 17,5 gram altın, 100 gram gümüş ve 246 Türkmenistan manatına el konuldu. Gözaltına alınan Selbi N. (31), Shemshat N. (36) ve Oguljahan S. (43) fuhuş ve uyuşturucu madde ticareti yapmak suçlarından adliyeye sevk edildi.

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