Baskına gelen polisi pompalı ile yaralayıp kaçtı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da uyuşturucu suçundan aranan şüpheli, evine baskına yapan polislere pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Saçmalarıon isabet ettiği bir polis ayağından yaralanırken, şüpheli ise beraberindeki bir kişi ile birlikte kaçtı.

Olay, saat 22.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekibi, uyuşturucu suçundan aranan ismi henüz açıklanmayan bir kişinin evine baskın yaptı. Evin demir kapısının önüne gelen polis, açılması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısına rağmen kapıyı açmayan şüpheli, demir kapının arkasından pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Demir kapıyı delip geçen saçmaların bir kısmı, polis memurunun ayağına isabet etti. Polisin yaralanmasını fırsat bilen şüpheli ve yanındaki arkadaşları, evin damına çıkıp kaçtı.

Şüpheliler, diğer evlerin damlarından atlayarak olay yerinden uzaklaşırken, yaralı polis ise ambulans ile Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden polis memurunun durumunun iyi olduğu belirtildi.

Bu arada olay yerine sevk edilen Asayiş, Terörle Mücadele ve Narkotik Suçlarla Mücadele ekipleri, olay yerinde inceleme yaptı. Şüphelinin evinde yapılan aramada olayda kullandığı av tüfeği ile büyük bir bıçak ele geçirildi.

Şüphelileri yakalamak için bölgeyi ablukaya alan polis, soruşturmaya devam ediyor.

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