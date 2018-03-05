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Baskına gelen polisi av tüfeğiyle yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da, evine baskına gelen polisi pompalı av tüfeğiyle ayağından vurup, yaraladıktan sonra kaçan Barış Uçar (19), polis ekiplerince yakalandı. Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Meydan...

Baskına gelen polisi av tüfeğiyle yaralayıp kaçan şüpheli yakalandı

Gökhan KESKİNCİ/ADANA, () - ADANA'da, evine baskına gelen polisi pompalı av tüfeğiyle ayağından vurup, yaraladıktan sonra kaçan Barış Uçar (19), polis ekiplerince yakalandı.
Olay, dün saat 22.30 sıralarında, merkez Seyhan ilçesi Meydan Mahallesi 39044 Sokak'ta meydana geldi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'uyuşturucu' suçundan aranan Barış Uçar'ın evine baskın yaptı. Evin demir kapısının önüne gelen polis, açılması yönünde uyarı yaptı. Polisin uyarısını dikkate almayan Uçar, demir kapının arkasından pompalı av tüfeğiyle ateş açtı. Kapıyı delip, geçen saçmaların bir kısmı, polisin ayağına isabet etti. Uçar ise komşu evlerin çatılarından atlayarak, kaçtı. Yaralı polis, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince, ambulansla Adana Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Bölgeyi ablukaya alan polis ekipleri, Uçar'ı fazla kaçamadan yakaladı. Hastaneye götürülüp, sağlık kontrolünden geçirilen Barış Uçar, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorguya alındı. 
Yaralı polisin durumunun iyi olduğu belirtilirken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

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