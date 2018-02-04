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Basket sahasının tel örgülerine tırmanırken düşen çocuk yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, kapıları kilitli olan basket sahasının etrafındaki tel örgülere tırmanarak içeri girmeye çalışan 15 yaşındaki O.A. yere düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı. Olay, Nusrettin Mahallesi'nde...

Basket sahasının tel örgülerine tırmanırken düşen çocuk yaralandı

Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, () - DÜZCE'de, kapıları kilitli olan basket sahasının etrafındaki tel örgülere tırmanarak içeri girmeye çalışan 15 yaşındaki O.A. yere düştü. Yaralanan çocuk tedavi altına alındı.
Olay, Nusrettin Mahallesi'nde bulunan Osman Kuyumcu İmam Hatip Lisesi bahçesinde meydana geldi. Okulun kapalı olan bahçe kapılarının üstünden geçerek içeri giren bir grup çocuk, basketbol oynamak istedi. Etrafı tel örgülerle çevrili basketbol sahasına girmek isteyen çocuklar, sahanın kapılarının kapalı olduğunu görünce sahayı çevreleyen tel örgülere tırmanarak içeri girmeye çalıştı. Bu sırada O.A. yere düştü. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil ekibi geldi. İtfaiye ekibinin okulun bahçe kapısının kilidini kesmesinin ardından içeri giren sağlık ekibi, çocuğa müdahalede bulundu. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından O.A. Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
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