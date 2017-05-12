Başkentte trafik kazası: 2 yaralı

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - ANKARA'nın Keçiören İlçesi'nde aynı yöne giden bir başka otomobille çarpışıp takla atan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 00.30 sıralarında Keçiören İlçesi Halil Sezai Erkut Caddesi'nde meydana geldi. H.İ.Ç yönetimindeki 06 YA 3259 plakalı otomobil, aynı yöne giden N.G. yönetimindeki 06 GMC 31 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulup orta refüje çarpan 06 YA 3259 plakalı araç, karşı şeride geçerek takla attı.

Kazada H.İ.Ç. ile yanındaki E.U. da yaralandı. Olay yerine sevk edilen ambulansla hastaneye kaldırılan yaralılardan H.İ.Ç.'nin durumunun ağır olduğu belirtildi.