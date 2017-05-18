Başkentte açlık grevine destek veren gruba polis müdahalesi

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA, () - ANKARA'da Olağanüstü Hal (OHAL) kapsamında çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek için bir araya gelen gruba polis müdahale etti.

KHK ile görevlerinden ihraç edilen araştırma görevlisi Nuriye Gülmen ve öğretmen Semih Özakça'nın görevlerine iade edilmek için başlattıkları açlık grevine destek vermek isteyen yaklaşık 15 kişi, Yüksel Caddesi İnsan Hakları Anıtı önünde bir araya geldi. Polis, burada yakılan ateşin başında bekleyen gruba, çevreye rahatsızlık verdiği gerekçesiyle dağılmaları konusunda uyarıda bulundu.

Grup uyarılara karşın dağılmayınca, polis müdahale etti, 5 kişiyi gözaltına aldı.