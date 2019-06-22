Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
Askeralma Kanunu görüşmeleri tamamlandı
81 ilde çocuklar tenise yönlendirilecek
81 ilde öğretmenler tenis eğitimi...
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli oldu
2019 yükseköğretim kurumları kontenjanları belli...
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak seçmenleri açıkladı
YSK, İstanbul seçiminde oy kullanamayacak...

Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı

Caner ÜNVER / ANKARA,() - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 evde de hasara neden oldu. Atıfbey...

Başkent'te 2 gecekondu yandı: 6 kişilik Afgan aileyi komşuları kurtardı

Caner ÜNVER / ANKARA,() - ANKARA'nın Altındağ ilçesinde, metruk bir gecekonduda çıkan yangın, alt sokakta bulunan 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve sıçradı. İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın 2 evde de hasara neden oldu.

Atıfbey Mahallesi 783. Sokak'ta bulunan terk edilmiş bir gecekonduda saat 03.00 sıralarında yangın çıktı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek gecekondunun çatısını tutuşturdu. Alevlerin evin üzerinden geçen elektrik tellerine ulaşması sonucu kısa devre yapan elektrik hattından sıçrayan alevler ise alt sokaktaki 6 kişilik Afgan uyruklu ailenin yaşadığı eve ulaştı. Alevleri fark eden mahalle sakinleri, komşularını uyandırarak yanmaya başlayan evden son anda kurtardı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yanan 2 gecekonduya müdahale etti. İtfaiyenin 1 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alınırken, polis kundaklama iddiası üzerine soruşturma başlattı. Yangın nedeniyle 2 gecekonduda da hasar meydana geldi.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328