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Başkasının kimliğiyle cep telefonu alan sanığa 5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Ali Karakaya'nın nüfus cüzdanını izinsiz kullanarak telefon satın alan Resul Şahin'e 5 yıl hapis, 7 bin 880 TL de para cezası verildi. Olay, 13 Aralık 2014'te meydana geldi. İddiaya göre, Resul...

Başkasının kimliğiyle cep telefonu alan sanığa 5 yıl hapis

Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, () - KAYSERİ'de, Ali Karakaya'nın nüfus cüzdanını izinsiz kullanarak telefon satın alan Resul Şahin'e 5 yıl hapis, 7 bin 880 TL de para cezası verildi.
Olay, 13 Aralık 2014'te meydana geldi. İddiaya göre, Resul Şahin (30) Antalya'da yaşayan Ali Karakaya'nın nüfus cüzdanını ele geçirdi. Ardından Kayseri'ye gelen Şahin, bir GSM operatörüne giderek Karakaya'nın kimlik bilgilerini kullanıp 2 bin 616 liraya cep telefonu satın aldı. Telefon faturalarının ödenmemesi üzerine Karakaya aranarak telefon borcunun ödenmesi istendi. Karakaya'nın telefon satın almadığını söylemesi üzerine Şahin'in dolandırıcılık yaptığı anlaşıldı. Olay sonrası gözaltına alınan Şahin, tutuklanarak cezaevine konuldu.
3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Resul Şahin duruşmaya Silivri 6 Nolu L Tipi Cezaevinden SEGBİS yöntemiyle katıldı. Mahkeme Başkanı tarafından sözleri sorulan sanık, "Söyleyecek bir şeyim yok" dedi. Mahkeme heyetinin yaptığı yargılama sonucu sanık, dolandırıcılık suçundan 4 yıl 2 ay hapis, 6 bin 240 lira para cezası, özel belgede sahtecilik suçundan 10 ay hapis, sahte cep telefon hattı açmak suçundan ise bin 640 lira olmak üzere toplam 5 yıl hapis, 7 bin 880 TL de para cezası aldı.

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