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Başkanın köpeğini gündüz vakti çaldılar

SAMSUN'da İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın köpeği, gündüz vakti dernek binası önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı. İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100'üncü...

Başkanın köpeğini gündüz vakti çaldılar
SAMSUN'da İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Songül Saygılı'nın köpeği, gündüz vakti dernek binası önünde kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından çalındı.
İlkadım ilçesi Selahiye Mahallesi 100'üncü Yıl Bulvarı üzerinde faaliyet gösteren İlkadım Gönüllüleri ve Yardımlaşma Derneği'nin Başkanı Songül Saygılı, öğle saatlerinde 'Pako' isimli Terrier cinsi köpeğini bina önüne bırakıp içeri girdi. Bu sırada, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, dernek binası önünde duran köpeği, tasmasından tutarak götürdü. Bina önüne çıktığında köpeğini bulamayan Saygılı, polise başvurdu. Polis, 'Pako'nun bulunması için çalışma başlattı.

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