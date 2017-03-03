Başkanın katilini öldüren sanığa ömür boyu hapis cezası

Mustafa KOZAK/ANTALYA, () - ELAZIĞ'ın Beyhan Beldesi eski Belediye Başkanı Hasan Ataş'ın katili 19 yaşındaki Mustafa Bayram'ı Antalya'da tasarlayarak öldürmekten yargılanan Şerafettin Ataşoğlu, ömür boyu hapse mahkum edildi. Cinayette kullanılan silahı getiren Ramazan Ataş'a ise 12 yıl 6 ay hapsis cezası verildi.

Elazığ'ın Palu ilçesine bağlı Beyhan Beldesi eski belediye başkanı Hasan Ataş'ı öldüren Mustafa Bayram'ı, 9 Ağustos 2013 günü öldürüp Antalya Düzlerçamı'ndaki ormanlık alana gömdüğü iddia edilen tutuklu sanıklar Şerafettin Ataşoğlu ve ona yardımcı olduğu iddia edilen Ramazan Ataş ile tutuksuz 4 sanığın yargılanmasına Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Amcalarını bıçaklayıp öldüren Mustafa Bayram'ı maddi menfaat karşılığı öldürttükleri iddia edilen Fahrettin A., İrfan A., Nazmi A. ile Hüseyin A. suçlamaları kabul etmedi. Olayla hiçbir alakaları olmadığını iddia eden 4 sanık beraatlarını istedi. Şerafettin Ataşoğlu da cinayetin, öldürülen belediye başkanıyla alakası olmadığını savundu. Cinayeti kan davası nedeniyle değil, Mustafa Bayram kendisine küfrettiği için işlediğini iddia eden Ataşoğlu, savunmasında şöyle dedi:

“Öldürülen belediye başkanı Hasan Ataş ile aram bozuktu. Bu nedenle cenazesine de gitmedim. Hasan Ataş'ı öldüren Mustafa Bayram'la Antalya'da karşılaştım. Bana, Diyarbakır'dan uyuşturucu temin edip Antalya'da sattığını söyledi, birlikte uyuşturucu ticareti yapmayı önerdi. Ben de kabul ettim. Diyarbakır'dan getirilecek uyuşturucuları saklamak için Mustafa ile birlikte Düzlerçamı'ndaki Güver Uçurumu kenarında üç ayrı çukur kazdırdık. Ormanlık alanda, uyuşturucuyu getireceği söylenen Şehmus yüzünden Mustafa ile aramızda tartışma çıktı. Bana küfür etti, tehdit etti. Aracın torpido gözünden sustalı bıçağı çıkarıp bana savurdu. Geriye çekilip bıçağın isabet etmesinden kurtuldum. Mustafa'nın silahı da aracın koltuğu altındaydı. Silahı alıp kafasına bir el ateş edip uyuşturucu saklamak için kazdığımız çukura gömdüm."

Cinayete yardım etmekten tutuklu Ramazan Ataş ise olayla hiçbir ilgisi olmadığını savunarak tahliyesini istedi.

Sanıklardan Hüseyin A., İrfan A., Fahrettin A. ve Nazmi A.'nın Mustafa Bayram'ı öldürmeye azmettirme suçunu işledikleri sabit olmadığı için ayrı ayrı beraatına karar veren mahkeme, Şerafettin Ataşoğlu'nu ise tasarlayarak kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapse mahkum etti. Sanığa verilen cezayı takdir indirimiyle ömür boyu hapse indiren mahkeme, sanığa ayrıca resmi belgede sahtecilik suçundan da 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, Ramazan Ataş'ı ise takdir indiriminden sonra 12 yıl 6 ay hapse mahkum etti.

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