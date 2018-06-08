Başkanın kardeşi, evlerine giren hırsızı tabancayla vurdu

Mithat ABAKAN- Hasan DEMİRBAŞ/MANAVGAT (Antalya), () - ANTALYA'nın Manavgat Belediye Başkanı CHP'li Şükrü Sözen'in annesinin evine, hırsızlık için giren İsa K. (44), başkanın kardeşi Fatih Sözen tarafından tabancayla sağ bacağından vuruldu.

Olay, saat 13.00 sıralarında, Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in annesi Türkan Sözen'in Sorgun Mahallesi'nde bulunan Sözen Park Sitesi'ndeki 3 katlı müstakil evinde meydana geldi. Evde yalnız olan Türkan Sözen, içeride birinin olduğunu fark edince evden çıkıp, kapıyı kilitledi. Türkan Sözen'in haber vermesiyle eve oğlu Fatih Sözen ve sitenin güvenlik görevlileri geldi. Bu sırada balkondan evin çatısına çıkarak, tekrar salona giren hırsızlık şüphelisi İsa K., Başkan Sözen'in kardeşi Fatih Sözen ve güvenlik görevlisini karşısında görünce balkondan çıkıp, kaçmaya başladı. İsa K., kaçarken yolunu kesen Fatih Sözen'e saldırdı. Saldırı üzerine Sözen, üzerinde taşıdığı tabancayla İsa K.'yi sağ bacağından vurdu. Yaralanan İsa K. için sağlık ekiplerinden yardım istendi. İhbarla gelen sağlık görevlilerinin müdahale ettiği İsa K., ambulansla Manavgat'taki özel hastaneye kaldırılıp, tedaviye alındı. Buradaki müdahaleden sonra kentteki başka özel hastaneye sevk edilen İsa K.'nin hayati tehlikesinin olmadığı belirtildi.

BAŞKANIN KARDEŞİ GÖZALTINDA

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen'in kardeşi Fatih Sözen, olay sonrası jandarma tarafından gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen Sözen, ifade işlemleri için Side Jandarma Karakolu'na götürüldü.

AYAĞINDA ELEKTRONİK KELEPÇE VARMIŞ

İsa K.'nin 'hırsızlık'tan 39 kaydının bulunduğu, son işlediği suç nedeniyle 'denetimli serbestlik'ten yararlandığı ve ayak bileğinde elektronik kelepçe olduğu belirtildi. Kelepçeliyken hırsızlık girişiminde bulunduğu tespit edilen İsa K., hastaneye de ayağındaki kelepçeyle götürüldü.

ŞÜKRÜ SÖZEN: KENDİNİ KORUMAK AMACIYLA ATEŞ ETMİŞ

Manavgat Belediye Başkanı Şükrü Sözen, talihsiz bir olay yaşadıklarını belirterek, "Annemle karşılaşmışlar. Annem, can havliyle kendini dışarı atmış ve kapıyı kilitlemiş. Hırsızlık amacıyla giren kişi de o esnada çatıdan aşağı inmiş. Sitenin güvenliği de kardeşimi aramış. Hırsızı durdurmaya çalışmışlar; ama bu sefer de elindekilerle kardeşime saldırmış. Kardeşim de kendini korumak amacıyla tabancayla ayak bileğine ateş etmiş. Hayati tehlikesi yok. Allah'a binlerce şükür, annem de kardeşim de iyi" diye konuştu.



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