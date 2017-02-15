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Başkan Sözlü'nün davasında reddi hakim talebi kabul edilmedi

ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün, 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla yargılandığı 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi hakkında, avukatının reddi hakim' istemi üst mahkeme tarafından...

Başkan Sözlü'nün davasında reddi hakim talebi kabul edilmedi
ADANA Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Hüseyin Sözlü'nün, 'İhaleye fesat karıştırıp rüşvet aldığı' iddiasıyla yargılandığı 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi hakkında, avukatının reddi hakim' istemi üst mahkeme tarafından reddedildi.
Hüseyin Sözlü'nün Ceyhan Belediye Başkanlığı döneminde bazı sokak ve caddelerin parke taşı ihalesinde, iş tamamlanmamasına rağmen tüm ödemeleri yaptığı ve eksik kalan işi de Büyükşehir Belediye Başkanı olduktan sonra ASKİ kanalıyla tamamlatmaya çalıştığı öne sürüldü. Bu iddia üzerine başlatılan soruşturma kapsamında bilirkişi heyeti yaklaşık 3 milyon liralık kamu zararı oluştuğuna yönelik rapor hazırladı. Bunun üzerine Hüseyin Sözlü hakkında 'Edimin ifasına fesat karıştırmak ve rüşvet almak' suçlamasıyla 19 yıla kadar, aralarında belediye çalışanı, firma yetkililerinin de olduğu diğer 14 sanık hakkında ise aynı suçlardan 7-19 yıl hapis cezaları istemiyle Adana 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı.
Hüseyin Sözlü'nün de aralarında bulunduğu sanıklar suçlamaları kabul etmezken duruşma savcısı, tüm sanıkların cezalandırılmasını istedi. Son duruşmada Hüseyin Sözlü'nün avukatları reddi hakim isteminde bulundu. Mahkeme heyeti bu istemin değerlendirilmesi için üst mahkemeye gönderdi.
Adana 7'nci Ağır Ceza Mahkemesi ise, reddi hakim istemini reddederek dosyayı tekrar 6'ıncı Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Sözlü hakkında bu dosyada yurt dışına çıkış yasağı kararı bulunuyor.

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