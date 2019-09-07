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Başkale'de PKK mağarasında yaşam malzemesi ele geçirildi
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen bir mağarada dijital materyal ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri uzman ekiplerce imha edildi. İl Jandarma...
GÜVENLİK 07.09.2019, 19:18
VAN'ın Başkale ilçesi kırsalında, terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda, tespit edilen bir mağarada dijital materyal ve yaşam malzemesi ele geçirildi. Ele geçirilen yaşam malzemeleri uzman ekiplerce imha edildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, Polis Özel Hareket Timleri ile birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen doğal mağarada 3 bilgisayar program CD'si, 1 gece görüş için kask aparatı, 4 örgütsel yayın, 9 VCD kablosu, 2 bilgisayar kablosu, 1 adet boş defter, 1 mangal, 1 battaniye, 1 adet tava,1 plastik tabak, 10 boş pet şişe, 1 mangal ızgarası,1 antifiriz bidonu ve 1 kilogram çay ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Başkale ilçesine bağlı Yanal Mahallesi kırsalında PKK/KCK terör örgütü tarafından kullanıldığı değerlendirilen sığınak/barınak ve malzeme depolarının tespit ve imhası amacıyla, Polis Özel Hareket Timleri ile birlikte 'Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Kemal Zeren' operasyonu düzenlendi. Operasyonda, yapılan arazi arama-tarama faaliyetinde tespit edilen doğal mağarada 3 bilgisayar program CD'si, 1 gece görüş için kask aparatı, 4 örgütsel yayın, 9 VCD kablosu, 2 bilgisayar kablosu, 1 adet boş defter, 1 mangal, 1 battaniye, 1 adet tava,1 plastik tabak, 10 boş pet şişe, 1 mangal ızgarası,1 antifiriz bidonu ve 1 kilogram çay ele geçirildi. Bölgedeki operasyonlar sürüyor.
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