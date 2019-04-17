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Başkale'de eriyen kar suları caddeleri nehre döndürdü

Engin ERTÜRK/VAN, () - VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Eriyen kar suları nedeniyle caddeler nehre döndü. Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde...

Başkale'de eriyen kar suları caddeleri nehre döndürdü

Engin ERTÜRK/VAN, () - VAN'ın Başkale ilçesinde etkili olan yağmur yerini kar yağışına bıraktı. Eriyen kar suları nedeniyle caddeler nehre döndü.
Başkale ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağmur, bugün sabah saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Eriyen kar nedeniyle ilçe merkezinde caddeler nehre döndü, yer yer de çamurla kaplandı. Şiddetli yağış ve fırtına, ilçe merkezi ve bağlı mahallelerde enerji nakil hatlarında arızalara neden oldu. İnternet hatlarının da çekmediği ilçeye, enerji verilmesi için VEDAŞ ekipleri yoğun bir çalışma yürütüyor. Belediye ekipleri ise gölete dönüşen caddelerde çalışma başlattı.

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