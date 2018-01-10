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Başkale'de Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()-VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı. Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin...

Başkale'de Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), ()-VAN'ın Başkale ilçesinde jandarma tarafından yapılan çalışmalarda, yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen Afganistan uyruklu 35 kaçak yakalandı.
Başkale İlçe Jandarma Komutanlığı'na bağlı Bebleşin ve Albayrak Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Atlılar Mahallesi kırsalında yaptıkları çalışmalarda, İran sınırında gördükleri bir grubu durdurararak kimlik kontrolü yaptı. Yapılan kontrollerde Afganistan uyruklu olan 35 kişilik grubun yurda yasadışı yollardan girdikleri belirlendi. Kaçaklar, ilçe merkezine getirilerek sağlık kontrolunden geçirilirken, işlemlerini ardından sınır dışı edilecekleri belirtildi.

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