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Başkale'de 69 kilo eroin ele geçirildi
GÜVENLİK 30.01.2020, 14:05
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VAN Başkale ilçesinde jandarma ekiplerinin bir ahırda yaptığı aramada 69 kilo eroin ele geçirildi. Uyuşturucu ile ilgili 1 kişi gözaltına alındı.
Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atlılar köyünde ev sahibine ait ahırda uyuşturucu arama köpeği ile yaptıkları aramalarda bidon içerisine konularak toprağa gizlenmiş 134 paket halinde 69 kilo eroin ele geçirilildi. Uyuşturucu ile ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
Başkale ilçesi Atlılar Mahallesi'ndeki bir evde uyuşturucu bulunduğu bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Atlılar köyünde ev sahibine ait ahırda uyuşturucu arama köpeği ile yaptıkları aramalarda bidon içerisine konularak toprağa gizlenmiş 134 paket halinde 69 kilo eroin ele geçirilildi. Uyuşturucu ile ilgili ev sahibi gözaltına alınırken, soruşturma sürüyor.
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