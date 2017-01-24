Başkale'de 302 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi

Engin ERTÜRK/BAŞKALE (Van), () - VAN'ın Başkale İlçesi'nde jandarma ekiplerinin yaptığı yol kontrolleri sırasında 2 araçta yapılan aramalarda, yurda kaçak yollarla getirildiği belirlenen 302 bin 500 paket sigara ele geçirildi. Sigaralarla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.

Kaçakçılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Başkale Jandarma Komutanlığı ekipleri, Çamlık mevkisi ile Hatipoğlu mahallesi yakınlarında yapılan yol kontrolleri sırasında bir minibüs ile bir kamyoneti durdurularak arama yaptı. Minibüste 40 bin, kamyonette ise 262 bin 500 paket kaçak sigare ele geçirildi. Kaçak sigaralarla ilgili gözaltına alınan N.D., N.S. ve Z.S. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen sigaralar ise yakılarak imha edildi.

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