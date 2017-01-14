Başkale'de 1 PKK'lı tutuklandı

BAŞKALE(Van), () - VAN'ın Başkale İlçesinde, PKK terör örgütüne yardım yataklık ile sosyal medyada terör propandasından gözaltına alınan F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Başkale ilçesine bağlı Kovalıpınar mahallesinde yaşayan F.A. yapılan çalışmalar kapsamında 'PKK terör örgütüne yardım ve yataklık' ile 'Sosyal medya üzerinde PKK terör örgütü propandası yapmak' suçlarından gözaltına alındı. İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



