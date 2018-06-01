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Başından vurulan kadın öldü; karnındaki bebeği kurtarıldı

BURSA’da 9 aylık hamile İpek Yılmazcan (37), aralarında husumet bulunan Necdet Caymaklar’ın (58) tabancasından çıkan tek kurşunla ağır yaralandı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sezaryenle alınan karnındaki...

Başından vurulan kadın öldü; karnındaki bebeği kurtarıldı
BURSA’da 9 aylık hamile İpek Yılmazcan (37), aralarında husumet bulunan Necdet Caymaklar’ın (58) tabancasından çıkan tek kurşunla ağır yaralandı. Yaralı kadın, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirirken, sezaryenle alınan karnındaki bebeği yaşatıldı.
Olay, merkez Osmangazi İlçesi Güneştepe Mahallesi, 210. Sokak’ta dün akşam meydana geldi.  Yunuseli Mahallesi’nde daha önce işlenen bir cinayet yüzünden aralarında husumet bulunan Necdet Caymaklar, 9 aylık hamile İpek Yılmazcan’ın başına tabancayla tek el ateş etti. Ağır yaralanan Yılmazcan, olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ambulansı ile Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Karnındaki bebeği sezaryenle alınıp kurtarılan İpek Yılmazcan, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi.
İpek Yılmazcan’ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Cinayet Masası ekipleri, şüpheli Necdet Caymaklar’ı suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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