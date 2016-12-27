Başına taşla vurulan kağıt toplayıcısı öldü

Ünsal YÜCEL/KEŞAN (Edirne), () - EDİRNE’nin Keşan İlçesi’nde tartışma sırasında Onur Demirhan'ın, başına parke taşıyla vurularak ağır yaraladığı kağıt toplayıcısı 24 yaşındaki Emrah Katrancı, tedavi gördüğü hastanede öldü.

Olay, geçen 19 Aralık’ta, Büyük Cami Mahallesi Gürler Sokak'ta meydana geldi. Geçimini karton toplayarak kazanan Emrah Katrancı, Gürler Sokak'ta karşılaştığı 30 yaşındaki Onur Demirhan ile bilinmeyen bir nedenden dolayı tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Demirhan, Katrancı’nın başına yerde bulduğu parke taşı ile vurdu. Ağır yaralanan Katrancı, Keşan Devlet Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi’nde tedavi altına alınırken, polis tarafından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Onur Demirhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Emrah Katrancı, tedavi gördüğü hastanede tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Katrancı’nın cesedi, hastane morgunda savcı ve polisin incelemesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.