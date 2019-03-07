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Başına sopayla vurduğu köpeğin kör ve sağır olmasına neden oldu

AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen E.U., başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden oldu. Bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan köpek, İzmir'deki klinikte tedaviye alındı.  Olay 26...

Başına sopayla vurduğu köpeğin kör ve sağır olmasına neden oldu
AYDIN’ın Kuşadası ilçesinde avukat olduğu öğrenilen E.U., başına defalarca sopayla vurduğu sokak köpeğinin kör ve sağır olmasına neden oldu. Bir hayvansever tarafından kanlar içinde bulunan köpek, İzmir'deki klinikte tedaviye alındı. 
Olay 26 Şubat akşamı Kuşadası'na bağlı Yoncaköy Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, yürüyüşe çıkan ve avukat olduğu öğrenilen E.U., kendisine saldıran köpeğin başına, sopayla defalarca vurdu. Ardından olay yerinden ayrıldı.
Köpeği, kanlar içerisinde bulan bir kadın, İzmir'in Selçuk ilçesindeki veterinere götürdü. İlk müdahalenin ardından İzmir'in Konak ilçesi Güzelyalı semtinde bulunan veteriner kliniğine getirilen köpek, burada tedavi altına alındı. Köpeğin, başına aldığı darbeler nedeniyle kör ve sağır olduğu belirlendi.
Hayvanseverler, güvenlik kameralarınca kaydedilen görüntüleri alıp, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

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