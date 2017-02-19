Başına pencere camı düşen Gamze, yaşam mücadelesi veriyor

ESKİŞEHİR, () - ESKİŞEHİR'de yolda yürürken başına 3'üncü kattan pencere camı düşmesi sonucunda ağır yaralanan 22 yaşındaki Gamze Kara hastanede yaşam savaşı veriyor.

Olay geçen perşembe kentin en işlek merkezlerinden biri olan Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak'ta meydana geldi. Çiğbörek yedikleri işyerinden elele tutuşup dışarı çıkan Gamze Kara ile nişanlısı 28 yaşındaki Ersin Akbulut'un üzerine aynı işyerinin bulunduğu binanın 3'üncü katındaki boş olan dairesinden pencere camı düştü. Cam, Gamze'nin başına isabet etti. Ağır yaralanan Gamze, kısa sürede gelen ambulansla önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Gamze, burada çekilen tomografisini ardından sevk edildiği Eskişehir Devlet Hastanesi Beyin Cerrahisi Servisi Yoğun Bakım Servisi'nde tedaviye alındı.

DÜĞÜN ALIŞVERİŞİNE ÇIKMIŞLARDI

Ford Otosan İnönü Fabrikası'nda işçi olarak çalışan Ersin Akbulut, bir giyim mağazasında müşteri temsilcisi olan nişanlısı Gamze Kara, kendi annesi Ferida Akbulut ve nişanlısının annesi Nevriye Kara ile birlikte Temmuz ayında yapacakları düğünleri için alışverişe çıktıklarını gün bu olayı yaşadıklarını söyledi. Akbulut olayı şöyle aktardı:

"O gün nikah işlemleri için gittik kan verdik. Evrak işleri vardı onu halettik. Kına geceliği kaftanını aldık. Güzel bir gün geçiyordu. En sonunda annemler acıktığını söyledi. Çiğbörekçiye girdik, karnımızı doyurduk. Buradan çıkarken annemler iki adım gerimizdeydi. Her zamanki gibi el ele tutuştuk. 3-4 adım attık. Sonra bir şangırtı koptu. İkimiz de yerdeydik. Gamze baygındı. Etrafa bağırdım '112'yi arayın' diye. Sağolsun oradan geçen bir hemşire kafasına atkımla tampon yaptı. Ambulans geldi ilk önce Yunus Emre Devlet Hastanesi'ne gittik.Tomografisi çekildi, sonra Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde yoğun bakımların dolu olduğunu söylediler ve bizi Eskişehir Devlet Hastanesi'ne sevk ettiler. Allah'a şükür şuan iyi gidiyor. İnşallah iyi olacak. Dualarımız hep onunla."

'NE GEREKİYORSA YAPACAĞIM'

Sorumlular hakkında dava açacaklarını söyleyen Ersin Akbulut, "İlk önce Gamze'nin iyileşmesini istiyorum. İyileşsin bize gelsin. Ben yanımda güldüğünü tekrar görmek istiyorum. İyileştikten sonra ilk işim bu olayın üzerine düşmek. Kim sorumluysa bu işten kim ihmal yaptıysa veya ne şekilde olduysa bilmiyorum o cam nasıl düştü ama bunun sonuna kadar gideceğim peşinden. Ne gerekiyorsa yapacağım" dedi.

SAÇLARININ KESİLMESİNDEN ETKİLENDİ

Eskişehir Devlet Hastanesi bahçesinde yakınlarıyla birlikte bekleyen Gamze Kara'nın teyzesinin kızı Özlem Köse Tuna da olayı duyar duymaz hastaneye gittiğini söyledi. Tuna, "Hastanede dikiş atılırken doktor Gamze'ye sordu 'Saçlarını kesebilir miyim?' diye. 'Düğünüm var. Kesmeseniz' dedi. Doktor da 'Kesmem lazım. Ne zaman düğünün?' dedi. O, 'Temmuz'da' deyince doktor, 'daha uzar saçların, üzülme' dedi. Saçlarını kestiler, en çok o zaman etkilendi. Ama iyi olacak. Şu an yoğun bakımda, bilinci açık. Bizi tanıyor. Yoğun bakımın kapısının önünde bekliyoruz. Kapı açıldığında bize elini kaldırıyor" diye konuştu.

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