Başına kurşun isabet eden genç ağır yaralandı

İZMİR'in Balçova ilçesinde, hafif ticari aracın içerisinde başına kurşun isabet etmiş şekilde bulunan 30 yaşındaki Gökhan Pala ağır yaralı olarak tedavi altına alındı.Olay, akşam saatlerinde Çeşme-İzmir Otoyolu Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi mevkiinde meydana geldi. Evlenip boşandığı öğrenilen Gökhan Pala, 35 DA 5739 plakalı hafif ticari aracın içerisinde, tabancayla başından kurşunlanmış şekilde bulundu. Pala'yı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralandığını tespit ettikleri Pala'yı, ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı. Burada tedaviye alınan talihsiz gencin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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