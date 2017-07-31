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Başına dayadığı tabancayla intihar etti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 60 yaşındaki Mehmet Emin Akcan evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti. Turgutlu'nun kırsal Musacalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Emin...

Başına dayadığı tabancayla intihar etti

Doğan ÇİZMECİ / TURGUTLU(Manisa), () - MANİSA'nın Turgutlu İlçesi'nde, 60 yaşındaki Mehmet Emin Akcan evinde başına dayadığı tabancayı ateşleyerek intihar etti.
Turgutlu'nun kırsal Musacalı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Emin Akcan'ın evinden, bugün saat 06.30 sıralarında, bir el silah sesi duyuldu. Silah sesi üzerine eve koşan yakınları Akcan'ın kanlar içinde bulup, 112 Acil Servis ve jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Akcan'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Bir süredir psikolojik sorunları nedeniyle bunalımda olduğu ileri sürülen Akcan'ın cesedi, jandarma ve savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Jandarma, Akcan'ın intiharı ile ilgili soruşturma başlattı.

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