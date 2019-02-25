Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Onlar,  polisin can dostları... Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Bombaların kokusunu alıyor, patlamaları önlüyorlar
Kara Kuvvetleri Komutanlığı'nda FETÖ operasyonu: 101 gözaltı kararı
KKK'da FETÖ operasyonu: 101 gözaltı...
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
İstanbul'da yarın okullar tatil edildi
Çatalca'da fırtına bir caminin minaresinin külahını yıktı
Fırtına bir caminin minaresinin külahını...

Başıboş dolaşan pitbull, yakalanarak barınağa götürüldü

ÇORUM’da, bir okulun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi yaralı köpek, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak tedavisi için barınağa götürüldü. Kentte geçen hafta bir okula giren pitbull, 2 öğrenciyi yaralamıştı. Aşıklar...

Başıboş dolaşan pitbull, yakalanarak barınağa götürüldü
ÇORUM’da, bir okulun çevresinde başıboş dolaşan pitbull cinsi yaralı köpek, öğrencilerin ihbarı üzerine yakalanarak tedavisi için barınağa götürüldü. Kentte geçen hafta bir okula giren pitbull, 2 öğrenciyi yaralamıştı.
Aşıklar Tepesi mevkiindeki Eti Lisesi'nin çevresinde dolaşan pitbull cinsi köpeği gören öğrenciler, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, köpeği yakalayarak belediye ekiplerine teslim etti. Yaralı olduğu anlaşılan köpek, Çorum Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerince kafese konularak, tedavisi için Sahipsiz Hayvan Bakım ve Tedavi Merkezi'ne götürüldü.
Kentte Cuma günü pitbull cinsi bir köpek, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'na girmişti. Spor salonunda eğitim gören öğrencilere saldırıp, 2 çocuğu yaralayan köpek, yakalanarak barınağa götürülmüştü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328