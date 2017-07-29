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Başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkışan çiftçi öldü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’DA başı traktör ile çapa makinesinin arasına sıkışan 71 yaşındaki Veysel Çezik, yaşamını yitirdi.  Olay, Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Reşadiye Köyü’nde meydana geldi. Ankara’da...

Başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkışan çiftçi öldü

Hasan BÖLÜKBAŞ/AKSARAY, () - AKSARAY’DA başı traktör ile çapa makinesinin arasına sıkışan 71 yaşındaki Veysel Çezik, yaşamını yitirdi. 
Olay, Aksaray’ın Ortaköy İlçesi’ne bağlı Reşadiye Köyü’nde meydana geldi. Ankara’da yaşayan ve yaz döneminde de köyüne gelen Veysel Çezik, sabah saatlerinde tarla sürmek için traktör ile evinden çıktı. Tarlaya geldiğinde çapa makinesini traktöre takmak isteyen Veysel Çezik’in başı traktör ile çapa makinesi arasına sıkıştı. Çezik'ten haber alamayan yakınlarının tarlaya gelince traktör ile çapa makinesi arasına sıkışmış olarak buldu. Olay yerine çağırılan 112 sağlık ekiplerince yapılan muayene sonrası Veysel Çezik'in öldüğü belirlendi. Çezik’in cesedi, jandarmanın olay yerinde yaptığı incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Veysel Çezik’in yakınları olay yerinde baygınlık geçirirken, jandarma olayla ilgili soruşturma başlattı. 

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