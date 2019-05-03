Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten çekildi
Trump'ın Fed adayı Moore süreçten...
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4 milyar TL kaynak
Yapı Kredi'den Türkiye ekonomisine 322.4...
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe dikkat çekti
Fed faizi değiştirmedi, enflasyondaki düşüşe...
Bahçeli'den Cumhur İttifakı açıklaması
Bahçeli'den Cumhur ittifakı açıklaması

Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı. Bahçelievler Mahallesi 3061 Sokak'tan dün gece geçenler, kedinin konserve kutusuna başını sıkıştırdığını...

Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.
Bahçelievler Mahallesi 3061 Sokak'tan dün gece geçenler, kedinin konserve kutusuna başını sıkıştırdığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip, ihbar üzerine sokağa gelerek, kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiye erlerinden biri, kediyi tutarken, diğeri de konserve kutusunun kenarlarını kesti. Kediye zarar vermemek için dikkatli davranan ekip, hayvanın başını kutudan çıkardı. İtfaiye erleri, iyi olduğunu belirlediği kediyi tekrar sokağa bıraktı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328