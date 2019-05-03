Başı konserve kutusuna sıkışan kediyi itfaiye kurtardı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, () - DENİZLİ'nin Merkezefendi ilçesinde, başı konserve kutusuna sıkışan sokak kedisi, itfaiye ekibince kurtarıldı.

Bahçelievler Mahallesi 3061 Sokak'tan dün gece geçenler, kedinin konserve kutusuna başını sıkıştırdığını görünce itfaiyeden yardım istedi. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı ekip, ihbar üzerine sokağa gelerek, kediyi kurtarmak için çalışma yaptı. İtfaiye erlerinden biri, kediyi tutarken, diğeri de konserve kutusunun kenarlarını kesti. Kediye zarar vermemek için dikkatli davranan ekip, hayvanın başını kutudan çıkardı. İtfaiye erleri, iyi olduğunu belirlediği kediyi tekrar sokağa bıraktı.

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