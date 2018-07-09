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Başı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardı

DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, başı balkonun demir korkuluklarına arasına sıkışan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Dün saat 21.00 sıralarında, Çivril'in Haydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda...

Başı balkon korkuluklarına sıkışan Talha'yı itfaiye kurtardı
DENİZLİ'nin Çivril ilçesinde, başı balkonun demir korkuluklarına arasına sıkışan 1,5 yaşındaki Talha Horasanlı, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Dün saat 21.00 sıralarında, Çivril'in Haydan Mahallesi'ndeki evlerinin balkonunda oynayan Talha Horasanlı, bir ara sokağa bıkmak için başını balkonun demir parmaklıklarının arasına soktu. Ancak, minik Talha başını demir korkuluklar arasından çıkaramayınca ağlamaya başladı. Ağlama sesi üzerine koşan yakınları da çocuğun başını bulunduğu yerden çıkarmayı başaramayınca, itfaiyeden yardım istendi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, hidrolik makas ile demir parmaklığı kesip, çocuğu sıkıştığı yerden kurtardı. Olay yerinde hazır bekletilen 112 Acil Servis ambulansında sağlık kontrolünden geçirilen Talha, daha sonra ailesine teslim edildi.

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