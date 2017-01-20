Başbakanlık çalışanlarının firari FETÖ imamı aranıyor

Mustafa TURAPOĞLU/TOKAT,()-TOKAT Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Fethullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanmasına (FETÖ/PDY) yönelik soruşturmasında alınan ifadeler doğrultusunda Başbakanlık'ta çalışanların imamı olduğu ileri sürülen 'Ahmet' kod adlı N.E. ve eşi S.E. hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Fethullahçı Terör Örgütü'nün mülkiye yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma geniş kapsamlı bir şekilde sürüyor. Soruşturma kapsamında alınan ifadeler doğrultusunda örgütün Başbakanlık çalışanlarının imamı olduğu tespit edilen ve Ankara'da Sağlık Bakanlığı'nda memur olarak çalışan 'Ahmet' kod adlı N.E. ve kadınlardan sorumlu eşi S.E., hakkında yakalama kararı çıkartıldı. İki şüphelinin 10 gün önce çocuklarını okuldan alarak ortadan kayboldukları öğrenildi.

ÜNİVERSİTE'DE 19 GÖZALTI

Öte yandan kentte FETÖ/PDY'nin Gaziosmanpaşa Üniversitesi oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında akademisyenlerin de bulunduğu 19 kişi gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelilerin sorguya alındığı öğrenildi.

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