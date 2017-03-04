Başbakan Yardımcısı Kaynak, deprem bölgesinde

Mahir ALAN-Selim SONKAYA/SAMSAT (Adıyaman), () – BAŞBAKAN Yardımcısı Veysi Kaynak, 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Kaynak, depremde 22 evin tamamen yıkıldığı ilçede binden fazla binada da ağır hasar oluştuğunu ve depremzedelerin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ifade etti.

Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, beraberinde TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın ve AFAD Başkanı Mehmet Halis Bilden ile birlikte geçen perşembe günü 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsılan Adıyaman'ın Samsat İlçesi'ne giderek, koordinasyon merkezinde incelemelerde bulundu. 200'den fazla artçı sarsıntının meydana geldiğini anlatan Kaynak, deprem sonrası AFAD, Kızılay ve diğer tüm ilgili kurumların Samsat'a yönlendirildiğini söyledi.

Samsat'ta ve çevresindeki 16 köyde 1900 hanenin hasar gördüğünün tespit edildiğini dile getiren Kaynak, "Tespit edilen 1900 yapıdan binden fazla hanede ağır hasar meydana gelmiş vaziyette. 450 civarı evde de hafif hasar meydana gelmiş. 22 tane tam manasıyla yıkılmış binalar var. Depremin ardından öğrenciler okullarından hızlıca tahliye edildi. Samsat'ta yaklaşık 1500 öğrencinin okuduğu, 12 okuldaki 85 derslikte hasar tespit etmiş durumdayız" diye konuştu.

AFAD'ın 267 personeliyle ilçeye yönlendirildiğini, Samsat ve depremin etkili olduğu köylerde 7 bin 922 kişinin yaşadığını anlatan Kaynak, şöyle dedi:

"Şu anda Kızılay bu insanlarımızın yemek ihtiyacını karşılamaktadır. Bütün evler hasar görmese bile, artçı depremlerin verdiği endişe ile insanlarımız kendi evlerinde yemek yapamıyorlar. Biz bunu anlayışla karşılıyoruz. O sebeple insanlarımız kendi evlerine huzur içerisinde dönünceye kadar, bu destekler devam edecektir. Bütün il müdürlüklerimiz aktif olarak sahadadır. Valimizin koordinesinde bu çalışmalar yapılıyor. Kamu binaları geçici bir yerde hizmet verecek. Hasar görmüş okulları çok kısa sürede onaracağız, bu süreçte prefabrik okulla eğitim sürdürülecek. İçme suyu şebekesinde de ciddi sıkıntı meydana geldiğini gelmiş, bu sıkıntıyı kısa süre içerisinde gidereceğiz."

Kaynak, hasar tespiti için çalışmalara başlandığını ve kış mevsimine kadar hasarlı konutlarda yaşayanların yeni konutlara geçmesini hedeflediklerini de kaydetti.

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