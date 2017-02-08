Başbakan'ın bulunduğu fotoğraftaki ikinci asker de şehit oldu

Mücahit YOLCU/GAZİANTEP, () - SURİYE'de yürütülen Fırat Kalkanı Harekatı'nda El Bab bölgesinde şehit olan uzman çavuş Mahmut Uslu'nun, yılbaşı gecesi Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Geri Gönderme Merkezi'ni ziyaret eden Başbakan Binali Yıldırım ile birlikte yemek yiyip sohbet ettiği ortaya çıktı.

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 169 gündür devam ettiği Suriye'nin kuzeyindeki El Bab'da DEAŞ'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan 4 askerden Ankaralı uzman çavuş Mahmut Uslu, Başbakan Binali Yıldırım'ın, yılbaşı gecesi ziyaret ettiği Gaziantep'in Oğuzeli İlçesi'ndeki İl Göç İdaresi Genel Müdürlüğü Geri Gönderme Merkezi'ndeki askerler arasında bulunuyordu.

ŞEHİT ASKER: VATAN TOPRAĞI DAHA ÖNEMLİ

Başbakan Yıldırım ile karavana yiyen uzman çavuş Uslu, Ankara'da yaşayan annesi Mürşide Uslu'yu telefonla arayarak yeni yılını kutlamıştı. Şehit Uzman Çavuş Uslu'nun, telefonu verdiği Başbakan Yıldırım ile konuşan annesi Mürşide Uslu, "Oğlumu özledim, yanıma gelsin" diyerek özlemini ifade etmişti. Şehit uzman cavuş Uslu ise, annesine "Vatan toprağı daha önemli" diyerek yanıt vermişti. Başbakan Binali Yıldırım ise, Mürşide Uslu'ya "Çocuklarınız bize emanet, burada iyiler" diyerek ailenin yeni yılını kutlamıştı.

AYNI FOTOĞRAFTAKİ ARKADAŞI DA ŞEHİT OLMUŞTU

Başbakan Binali Yıldırım'ın aynı masada oturup sohbet ettikleri askerlerden hemşehrisi Uzman Çavuş Selim Topal da, 20 Ocak'ta DEAŞ'lı teröristlerin saldırısında 4 arkadaşıyla birlikte şehit olmuştu.

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