Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (2)

Murat SOLAK - Şahin BOZKURT/İSTANBUL,() BAŞAKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiyenin yangına müdahalesi devam ediyor.

(FOTOĞRAF)