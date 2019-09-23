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Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (1)
Hüseyin COŞKUNİSTANBUL,() BAŞEKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. (FOTOĞRAF)
GÜVENLİK 23.09.2019, 13:18
Hüseyin COŞKUNİSTANBUL,() BAŞEKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
(FOTOĞRAF)
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