Başakşehir İkitelli Organize Sanayi Bölgesi'nde yangın (1)

Hüseyin COŞKUNİSTANBUL,() BAŞEKŞEHİR İkitelli Organize Sanayi Bölgesi Çevre Sanayi Sitesi'nde bir fabrikada yangın çıktı. Olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

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