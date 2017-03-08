Bartın merkezli 5 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı

BARTIN, () - BARTIN merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada hakkında gözaltı kararı çıkarılan kişilerin Bartın, Ankara, İstanbul, Karabük, Sakarya'da bulanan adreslerine polis ekipleri tarafından baskın düzenlendi. Operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, hastanedeki sağlık kontrolleri ardından Bartın Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BARTIN, () - BARTIN merkezli 5 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda 14 kişi gözaltına alındı.