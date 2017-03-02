Bartın'da soba can aldı

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi'nde 90 yaşındaki Şaban Seyhan, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü.
Beldedeki Afet Konutları'nda yalnız yaşayan Şaban Seyhan, dün alt kat komşusunun yardımıyla sobayı temizledi. Akşam geç saatlerde Şaban Seyhan'ı kontrol etmek için zile basan komşusu, kapı açılmayınca jandarmaya haber verdi. Eve giren jandarma ekibi Seyhan'ı yerde hareketsiz buldu. Yapılan kontrolde Seyhan'ın öldüğü belirlendi.
Sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen Seyhan'ın cesedi Kumluca Aile Sağlığı Merkezi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.