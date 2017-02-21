Bartın'da otomobil takla attı: 1 ölü, 2 yaralı

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da kontrolden çıkarak takla atan otomobilde 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Karabük-Bartın yolunun Kirazlık Köprü Barajı mevkisinde meydana geldi. Karabük'ten Bartın yönüne giden 33 yaşındaki Rafet Kıvanç yönetimindeki 74 BJ 508 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki ağaca çarpıp takla attı. Yolda ters dönen otomobilde bulunan sürücünün kayınvalidesi 55 yaşındaki Necmiye Sevinç öldü, 36 yaşındaki Sevil Erkaraca ve 61 yaşındaki Recep Sevinç yaralandı. Sürücü ise yara almadan kurtuldu. Yaralılar Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aracın içinde sıkışan Necmiye Sevinç'in cesedi de AFAD ekibi tarafından çıkarılarak aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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