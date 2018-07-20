Bartın'da manavı öldüren zanlılar adliyede

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'da, kendilerine sarkıntılık yaptığını iddia ettikleri 38 yaşındaki Şükrü Kesgin'i öldüren, bacaklarını keserek cesedini varile koyup ırmağa atan Hulisi G. ve Sercan A., adliyeye sevk edildi.

Bartın'da manavda çalışan Şükrü Kesgin'i sopalarla dövdükten sonra bıçaklayarak öldüren, bacaklarını kesip, cesedini varile koyup ırmağa atan Hulisi G. ve Sercan A., emniyetteki işlemlerinin ardından bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

Zanlıların emniyetteki sorgulamalarında, Şükrü Kesgin'in bacaklarını bıçak ve pala kullanarak kestiklerini söyledikleri öğrenildi. 2 zanlı, 'kasten adam öldürme' suçundan, tutuklanmaları istemiyle nöbetçi mahkemeye çıkarıldı.



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