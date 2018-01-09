Bartın'da FETÖ soruşturmasında 3 kişi tutuklandı

Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, İl Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Bartın merkezli olarak İstanbul, Kocaeli, Manisa ve Antalya'da eş zamanlı operasyon düzenleyerek 9 şüpheliyi gözaltına aldı. İşlemleri tamamlanan 4 şüpheli, Bartın Adliyesi'ne sevk edildi. 3 kişi tutuklanırken, 1 kişi ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.