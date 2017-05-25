Bartın'da FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

BARTIN, () - BARTIN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı ileri sürülen 15 kişi, polis ekiplerinin düzenlediği eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı. Aralarında daha önce görevlerinden ihraç edilen öğretmenler, esnaf ve üniversite öğrencilerinin bulunduğu şüpheliler, sağlık kontrolünden geçirilerek Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
BARTIN, () - BARTIN'da FETÖ/PDY soruşturması kapsamında 15 kişi gözaltına alındı.