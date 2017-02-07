Bartın'da FETÖ'den 8 tutuklama

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN merkezli 8 ilde düzenlenen FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 11 kişiden 8'i tutuklandı.
Bartın Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturmada örgütün şifreli haberleşme programı 'ByLock' kullandığı iddiasıyla 8 ilde operasyon yapıldı. Bartın, Zonguldak, Karabük, Tokat, Bursa, İzmir, İstanbul ve Ankara'da yapılan operasyonlarda 11 kişi gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8'i, gece geç saatlere kadar süren mahkeme sonunda tutuklandı. 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.