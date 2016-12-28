Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri Bahçeli görüştü
Başbakan Yıldırım ve MHP lideri...
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Aysel Tuğluk Ankara'da gözaltına alındı
Türkiye cep telefonuyla konuşmada Avrupa lideri
Üzülmeyin!.. Bir konuda Avrupa Lideriyiz
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye ettiren bomba
Almanya'da 54 bin kişiyi tahliye...

Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da, son 3 ayda 17 büyükbaş hayvan çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde gece ahırlara girerek çaldıkarı büyükbaş hayvanları...

Bartın'da büyükbaş hayvan hırsızlığına 5 tutuklama

Ayhan ACAR / BARTIN, () - BARTIN'da, son 3 ayda 17 büyükbaş hayvan çaldıkları suçlamasıyla gözaltına alınan 5 kişi tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belde ve köylerde gece ahırlara girerek çaldıkarı büyükbaş hayvanları satan şebekeyi takibe aldı. Son olarak Zonguldak'ın Çaycuma İlçesi Saltukova Beldesi'nde oturan Halise Temel ve Ekrem Çelik'e ait 4 büyükbaş hayvanı çalan 5 kişi, minibüs ile kaçarken yakalandı. Minibüsteki 4 büyükbaş hayvan sahiplerine teslim edilirken, gözaltına alınan 41 yaşındaki H.Ç., kardeşi 36 yaşındaki E.Ç., 43 yaşındaki E.S., 53 yaşındaki M.Ç. ve 32 yaşındaki İ.A. sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. 5 kişi, çıkarıldıkları nöbetçi mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55