Bartın'da 4 katlı binada yangın: 1 ölü

Ayhan ACAR/BARTIN, () - BARTIN'ın Ulus İlçesi Kumluca Beldesi'nde 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 1'inci katta oturan 38 yaşındaki İbrahim Kumluca dumandan zehirlenerek öldü.

Yangın, sabaha karşı belde merkezinde 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıktı. Nedeni belirlenemeyen yangını fark eden ev sahipleri, dışarıya çıktı. Binanın üst katlarında oturanlar da binayı saran dumanların etkisiyle uyanıp evlerini tahliye etti. Ancak 1'inci katta yalnız oturan İbrahim Kumluca, dışarıya çıkmadı. Haber verilmesiyle gelen itfaiye ekibi yangına müdahale etti. Yangın, üst katlara sıçramadan kısa sürede söndürüldü. Ekipler tarafından evden çıkarılan İbrahim Kumluca, 112 Acil ekibi tarafından ambulansla Bartın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Dumandan zehirlenen Kumluca, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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