Bartın'da 18 askere FETÖ davası

BARTIN'da Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı botlarının, 15 Temmuz darbe girişimi gecesi seyre kalkmasıyla ilgili 18 rütbeli asker hakkında dava açıldı.

15 Temmuz darbe girişimine ilişkin FETÖ/PDY soruşturmasında, Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli hakkındaki iddianame tamamlandı. İddianameyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısı Nazif Yücel tarafından yapılan yazılı açıklamada şöyle denildi:

"15 Temmuz 2016 tarihinde Sahil Güvenlik botlarının seyre kalkmasından dolayı; Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 18 asker (rütbeli) hakkında 'Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' ve 'silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından 123 sayfalık iddianame düzenlenerek, Bartın Ağır Ceza Mahkemesi'nde kamu davası açılmıştır."