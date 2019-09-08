Barselona'da Türkiye'yi temsil eden Hamza boğuldu

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde ailesiyle birlikte piknik yaptığı sırada dereye giren Hamza Avil (13), akıntıya kapılarak boğuldu. Hamza Avil'in İspanya'nın Barselona kentindeki futbol turnuvasında Türkiye'yi temsil ettiği öğrenildi.



Silopi ilçesine bağlı Babındak köyüne pikniğe giden Avil ailesinin oğulları Hamza, serinlemek için dereye girdi. Yüzme bilmeyen Avil, akıntıya kapıldı. Aile fertlerinin çığlığını duymasıyla dereden çıkarılan Avil, hastaneye götürüldü. Hastanede yapılan müdahalelere rağmen Hamza hayatını kaybetti. Avil'in cesedi otopsi için Şırnak Devlet Hastanesi'ne gönderildi.



TÜRKİYE'Yİ TEMSİL ETMİŞTİ



Öte yandan Hamza'nın İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenen Costa Brava Futbol Turnuvası'nda Türkiye'yi temsil ettiği ve Uluslararası Yetenek Avcısı Futbol Akademisi'nde (UYAFA) birincilik elde ettiği öğrenildi.