Barmen, otel odasında kendini astı

Yaşar ANTER/BODRUM (Muğla), () - BODRUM'da bir otelde barmenlik yapan 23 yaşındaki Serkan Koltak, seyyar priz kablosuyla kendisini havalandırma borusuna asarak yaşamına son verdi.

Turgutreis Mahallesi'ndeki beş yıldızlı bir otelde barmenlik yapan Serkan Koltak, dün akşamı yakın arkadaşı Tuncay Abe'ye telefondan 'Bu acıya daha fazla dayanamayacağım. Gelin cenazemi alın aileme verin' yazılı mesaj attı. Ardından Koltak, kaldığı otel lojmanındaki odasında, havalandırma borusuna, seyyar prizin kablosuyla kendisini astı. Koltak'ın odasına koşan Tuncay Abe, arkadaşını asılı halde görünce ambulans çağırıp, jandarmaya haber verdi. Gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Koltak'ın yaşamını yitirdiğini tespit edildi.

Koltak'ın ölmeden kısa bir önce kendisine ait sosyal paylaşım sitesinden 'Sustum; bütün hayallerimi, umutlarımı sardım. Üstüne 'Allah Kerim'dir' yazdım. Yorgunluk sadece bedende olmaz. En çok da yürekte olur ve varlığımın değerini yokluğumla anlayanlar; artık çok geç sizin için' yazdığı görüldü.

Tuncay Abe'nin jandarmaya verdiği ifadesinde Koltak'ın memleketi Van'daki kız arkadaşıyla sorunu olduğunu ve yaklaşık 3 haftadır mesajlarına cevap vermemesi, telefonlarına çıkmaması üzerine bunalıma girdiğini, bu nedenle intihar etmiş olabileceğini söylediği öğrenildi. Koltak'ın cenazesi, otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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