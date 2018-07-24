Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT ÇIKTI
AVCILAR'DA BİR EVDEN 25 DİNAMİT...
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı

Bariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktı

KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarparak kontrolden çıkan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. TIR'dan sıçrayan alevler 20 dönüm buğday tarlası ile 5 dönüm meyve bahçesini de yaktı. Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahramanmaraş...

Bariyerlere çarpıp yanan TIR, buğday tarlası ile meyve bahçesini de yaktı
KAHRAMANMARAŞ'ın Göksun ilçesinde, bariyerlere çarparak kontrolden çıkan TIR yanarak kullanılamaz hale geldi. TIR'dan sıçrayan alevler 20 dönüm buğday tarlası ile 5 dönüm meyve bahçesini de yaktı.
Kaza, saat 16.30 sıralarında Kahramanmaraş Kayseri Karayolu'nun Göksun'un Bozhüyük Mahallesi Kayapınar mevkiinde meydana geldi. Kahramanmaraş'tan Kayseri'ye giden Alaattin Dal (28) yönetimindeki 38 TP 517 plakalı TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yaklaşık 50 metre bariyerlere sürterek ilerledikten sonra devrilip alev aldı.
Kazada yaralanan Alaattin Dal, yanan TIR'dan kendi imkanlarıyla çıkarken, alevler yol kenarındaki İlhami Karslı ve Remzi Karslı kardeşlerin buğday tarlası ile Bayram Başak'ın meyve bahçesine de sıçradı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışması sonunda yangın söndürüldü. Yangında TIR tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, 20 dönüm buğday tarlası ile 5 dönüm meyve bahçesi de yandı. Göksun Devlet Hastanesi'ne götürülen Alaattin Dal'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328